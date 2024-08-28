委反对派总统候选人二度传唤不到

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（法新社卡拉卡斯27日电） 委内瑞拉反对派总统候选人龚萨雷兹今天无视检察官的第2次传票，所属联盟谴责总统马杜洛在备受争议的选举连任后，进行「司法骚扰」。

效忠马杜洛（Nicolas Maduro）的检察官想要讯问74岁的龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia），调查他声称自己是7月28日大选合法胜利者的说法。龚萨雷兹宣称胜选获得美国等国支持。

反对派联盟「民主统一平台」（Democratic Unitary Platform）今天坚称，其候选人以「压倒性多数」赢得大选，而且是「司法骚扰」的受害者。

马杜洛则透过改组内阁、任命新的内政部长和石油部长，推进了他第3个6年任期的计画。

同样在今天，反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）指责马杜洛政府「绑架」她的律师。

选举后不久就躲藏起来的龚萨雷兹被控「篡夺职务」和「伪造公共文件」，遭检方传唤调查。

这位退休外交官昨天无视第1次传唤，今天第2张传票发出后也没露面。

检方是因为反对派公布的选举纪录展开调查，反对派宣称这些纪录显示龚萨雷兹轻松胜出。

「民主统一平台」在社群媒体X写道，「一再传唤…明显侵犯言论自由」，还说现在担心当局可能会对龚萨雷兹发出逮捕令。

马杜洛猛烈抨击对手不出面，称他是「胆小鬼」，「躲起来领导政变」。