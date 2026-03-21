川普批北约懦夫、纸老虎 增派美陆战队员赴中东

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天痛批北约盟国在伊朗问题上是懦夫，还说北约只是纸老虎；与此同时，据报导有更多美国陆战队员前往中东，随着战事进入第4周，这可能代表地面行动即将展开。

美军可能锁定伊朗哈格岛（Kharg Island）为目标。白宫向法新社表示，只要川普下令，美国可以随时「摧毁」这个重要的石油枢纽。

美国新闻网站Axios报导，川普正考虑占领或封锁哈格岛，以施压德黑兰当局重新开放关键的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）。

川普再度抨击北大西洋公约组织（NATO），指责北约未理会他提出协助确保这个狭窄水道安全的请求，同时将全球油价飙升归咎于伊朗对荷莫兹海峡的控制。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「这对他们来说轻而易举，几乎没有什么风险。懦夫，我们会记住这点！」他指责北约没有加入「阻止伊朗拥有核武的战斗」。

川普直言：「没有美国，北约就只是纸老虎！」

包括英国、法国、德国与日本在内的6个主要国家表示，他们准备好「为适当努力做出贡献」，但至今尚未做出任何承诺。

这位79岁的共和党人当初是以承诺终结美国旷日废时的中东战争而上台，如今却与以色列联手攻打伊朗，并坚称联合行动进展「非常顺利」。

川普在白宫颁发美式足球奖杯给海军学员时说：「这根本没有悬念。」谈到伊朗时，川普补充说，「我们想跟他们谈，但现在已经无人可谈」，因为伊朗前最高领袖与多名高官已遭击毙。