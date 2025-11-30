川普警告封闭委国空域 卡拉卡斯当局：毫无正当性

（法新社卡拉卡斯29日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天升高施压委内瑞拉，警告该国空域应被视为「全面关闭」；卡拉卡斯当局政府则斥川普这项警告为「殖民主义威胁」。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「致所有航空公司、飞行员、毒贩与人口贩子，请将委内瑞拉领空及周边空域视为完全关闭。」

川普没有进一步详细说明。

随后，委内瑞拉外交部发布声明表示：「委内瑞拉谴责并抨击这一意在影响本国空域主权的殖民主义威胁，此举对委内瑞拉人民构成又一次荒谬、非法且毫无正当性的侵略行为。」

声明同时警告，空域受到干扰也将导致从美国遣返委内瑞拉移民的包机无法运作。

川普政府持续对委内瑞拉施压，并在加勒比海大规模部署军事力量，包括出动美国海军最大航空母舰「福特号」（Gerald R. Ford）。

华府宣称此举目的是在打击毒品走私，但卡拉卡斯当局坚称美方最终目的是推翻现任总统马杜洛（Nicolas Maduro）政权。

自9月初以来，美军已在加勒比海和东太平洋对超过20艘涉嫌走私毒品的船只进行打击行动，造成至少83人丧生。