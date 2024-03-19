律师：川普无力缴交民事诈欺146亿元罚款之上诉保证金

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（法新社纽约18日电） 美国总统大选共和党候选人川普，试图对纽约民事法院2月的判决提出上诉，此上诉将使该案的判决自动停止执行。

不过川普律师在新文件中表示，川普想要上诉，必须先将钱存入由上诉法院管理的帐户，或者缴纳全额保证金，但是30家保险商拒绝了川普的请求。

美国前总统川普因夸大自身资产遭判处约新台币146亿元罚款。律师今天表示，川普无足够现金缴交供上诉用的保证金，这不但打击川普经营的白手致富形象，同时他的资产也恐遭没收。

川普要求上诉法院延迟缴纳保证金的最后期限，直到开始审理他的上诉。他认为自己金钱帝国的价值，远超过他所欠金额。

除非纽约州最高法院上诉部门位在曼哈顿的第一部门（First Department of the Appellate Division）同意展延，否则川普的现金短缺，可能会让纽约州最快自25日开始没收他的财产。

川普集团法务长贾登（Alan Garten）在提交法院的文件中表示：「被告在获得4.64亿美元（新台币146亿元）上诉保证金方面，面临难以克服的困难。」

法官恩格隆（Arthur Engoron）2月裁定，川普及其公司浮报财产价值以获得有利的银行贷款或保险合约。法官命令川普支付3.55亿美元罚款及利息，而他的儿子艾瑞克（Eric Trump）和小唐纳（Donald Trump Jr.），每人受罚逾400万美元。

本月稍早，川普在纽约作家卡洛尔（E. Jean Carroll）提起的诉讼中，就性侵与诽谤判决提出上诉。川普成功筹措了另外的9160万美元保证金。

但川普律师表示，主要的保证金提供者都有内部政策，禁止他们在诈欺案中接受房地产抵押，而且许多保证金提供者的额度不会超过1亿美元。

这使得川普唯一的选择是以现金和现金等价物支付保证金的120%，总计5亿5750万美元，包括费用和利息。

川普在2023年4月同案证词中表示，他「拥有超过4亿美元现金」，但当时他已因夸大自身资产而声名狼藉。

川普还要求降低保证金金额，但美国纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）反对，称川普将「试图逃避判决执行，或使执行变得更为困难」。 川普即使提交保证金，在恐达数年的上诉期间仍将继续支付巨额利息，除非他能将全部罚款存入法院管理的帐户。