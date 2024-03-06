柬执政党参院选举胜出 洪森可望任议长

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（法新社金边5日电） 柬埔寨国家选举委员会今天证实，前总理洪森赢得参议院席位，这代表着他在去年将权力移交给儿子、现任总理洪马内后，正式重返政治第一线。

洪森（Hun Sen）铁腕统治柬埔寨近40年后，去年8月卸任，让位给洪马内（Hun Manet）。此前洪森以压倒性优势赢得全国大选，但那次大选并无任何有力的在野党与之竞争。

洪森在当时明确表示，即使在卸任后，他仍打算发挥影响力。

根据柬埔寨国家选举委员会（NEC）表示，洪森领导的执政党柬埔寨人民党（CPP）在上个月的参议院选举中赢得58个席次中的55席，其中包括洪森的席位。

国家选举委员会说，小型反对党高棉意志党（Khmer Will Party）赢得3席。该党表示，它将代表人民的声音。

同时，柬埔寨人民党说，将提名洪森为参议院议长，允许他在国王出国时，代理国家元首职务。参议院预计4月开会。

在参议院的62个席次中，有58席由125名国会议员和1万1000多名地方行政人员投票选出，其中大多数是洪森政党的成员。

柬埔寨国王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）任命两名参议员，下议院国民议会（National Assembly）任命另外两名参议员。

国会议员上个月还批准洪森小儿子洪马尼（Hun Many）担任副总理。