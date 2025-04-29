毒菇牛排宴请公婆亲友酿3死 澳洲妇女将受审

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨29日电） 澳洲一名妇女被控以食材含有毒菇类的威灵顿牛排谋杀3人，她将于明天接受审判；这起离奇的毒菇夺命案引发全球关注。

50岁的派特森（Erin Patterson）被控3项谋杀罪和1项谋杀未遂罪。

她对所有指控均不认罪。

派特森被控于2023年7月准备午餐招待公婆等4人，菜色包括表皮烤得酥脆的威灵顿牛排（beef Wellington）；警方表示这道餐点中的食材含有毒蘑菇。

与她关系疏远的公婆唐恩和盖儿（Don and Gail Patterson）和附近小镇的浸信会牧师妻子威金森（Heather Wilkinson）在几天内相继过世。

威金森的丈夫伊恩（Ian Wilkinson）在医院住了近两个月后康复。

派特森将在墨尔本南部摩威尔（Morwell）的拉特普谷法院（Latrobe Valley Law Courts）接受审判，距离她设宴地点里翁加萨（Leongatha）约1小时车程。

这场预计进行6周的审判将由检方与辩方的开庭陈词揭开序幕，双方分别概述各自主张，并说明预计传唤的证人及提出的证据。

这起案件吸引媒体争相报导，许多Podcast节目也以此为主题，澳洲串流平台Stan甚至推出纪录片，深入探讨这桩引发全球关注的毒菇牛排案。

维多利亚州最高法院对此案相关报导设下严格指导方针，以确保派特森获得公正审判。

尽管法院对公众开放，但此案将不会进行电视转播。