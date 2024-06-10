海地临时总理气喘住院 治疗后病情趋稳已出院

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（法新社太子港9日电） 海地新任临时总理康尼尔（Garry Conille）因呼吸道疾病住进医院，两名政府的消息人士透露，他今天在病情趋稳的情况下出院。

康尼尔今天下午分享一段影片，他站着面对镜头告诉观众说：「发布这段影片，是为了向你们证实我很好。」

一名要求匿名的政府消息人士稍早告诉法新社，康尼尔气喘发作。

海地过渡委员会5月29日任命58岁的康尼尔为临时总理，康尼尔已于上周宣誓就职。

肩负重任的康尼尔，因为他得让海地这个西半球最贫穷的国家，所遭受政治、安全、人道主义的危机获得缓解，并为2016年以来的首次选举铺平道路。

海地是西半球最贫穷国家，康尼尔上任后将负重前行，力图缓解国内政治、安全和人道等多重危机，并为2016年以来就不曾举行的选举铺路。

康尼尔是一名训练有素的医生，2011年至2012年曾短暂出任海地总理，接着在联合国儿童基金会（UNICEF）担任拉丁美洲和加勒比区域主任。

在今天的影片中，康尼尔承诺将于本周完成组阁。

长久以来，海地一直饱受帮派暴力问题所苦，多个武装团体2月底发动协同攻击，锁定首都太子港（Port-au-Prince）要地，要将非经选举产生、不受人爱戴的总理亨利（Ariel Henry）拉下台。

自2021年已故前总统摩依士（Jovenel Moise）遇刺以来，亨利就一直掌管海地，他最终同意辞职，将权力移转给由9名成员组成的过渡委员会。

康尼尔昨天病倒前，巡视了太子港的国际机场，赞扬安全部队所做的努力，让因帮派袭击中断3个多月的航班得以恢复。

暴力和骚乱严重阻碍粮食与人道主义援助的运输，大部分资源掌握在被控犯下杀人、强暴、劫掠和绑架等行为的犯罪集团手中。