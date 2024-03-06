英国陆军称凯特6月将出席阅兵 似未获批准撤销声明

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（法新社伦敦5日电） 英国陆军宣布威尔斯王妃凯特将参加国王查尔斯三世生日庆祝活动，这将是她动手术以来首次履行官方职责，但这项消息似乎在未获肯辛顿宫同意下发布，官网已移除相关声明。

英国陆军起初表示，嫁给王位继承人威廉王子（Prince William）的凯特（Kate Middleton）将在6月8日参加一年一度的皇家阅兵仪式（Trooping the Colour）。

然而，凯特与威廉的官邸肯辛顿宫（Kensington Palace）没有正式证实她将出席，英国陆军之后移除官网上的相关消息。

在此24小时前，根据美国娱乐媒体TMZ发布的照片，凯特被目击出现在公共场合，这是她自1月接受腹部手术以来首度露脸。

英国陆军官网指出，国王查尔斯三世（King Charles III）将参与6月15日的皇家阅兵仪式，这是他官方的生日庆祝活动。

75岁的查尔斯今天亲自接见财政大臣韩特（Jeremy Hunt），而韩特明天将提交政府预算。根据照片，查尔斯穿着蓝色西装并配上浅色领带，在伦敦白金汉宫接见韩特时与他握手。

查尔斯三世是在他母亲伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世后于2022年9月即位成为英国国王，他上月被诊断出罹癌，但未对外说明癌症类型，目前正在接受治疗。

42岁的凯特动完手术于1月29日出院后，主要在她与威廉和3个年幼孩子同住的温莎（Windsor）官邸静养。

美国八卦媒体TMZ刊出的照片显示，凯特戴着墨镜坐在她妈妈驾驶的车上。TMZ说，这张照片是昨天在温莎城堡（Windsor Castle）附近拍下。

凯特已有很长一段时间没有公开亮相，社群媒体上充斥着各种阴谋论。英国「君王」杂志（Majesty Magazine）执行总编李特（Joe Little）没有遏止谣言扩散，反而说这张照片「引发更多揣测」。

他跟法新社说：「这是一个很棘手的情况，因为当我们身体不适时，我们都有权享有隐私。但当你是王室成员时，情况就变得相当复杂且很难控制，这本来就会引起民众高度关注。」