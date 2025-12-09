英相排除资安疑虑设TikTok帐号 为与年轻选民互动

（法新社伦敦8日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）在短影音平台TikTok开设了帐号，这款应用程式在英国虽被禁止在政府装置上使用，但施凯尔仍努力透过TikTok与年轻选民直接互动。

英国首相办公室发言人表示，必须经过「安全防护措施」后，首相帐号方可使用。

施凯尔在帐号上传的第1支影片中表示：「TikTok，来追踪我吧！」片中他与妻子一同出席唐宁街耶诞灯饰点灯仪式。

第2支影片则显示，施凯尔与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在唐宁街10号官邸外相互拥抱，随后两人与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）及德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）展开会谈，讨论结束俄罗斯与乌克兰战争方案。

2023年3月，英国伦敦因为TikTok母公司「字节跳动」在资安上的疑虑，而明令禁止在政府装置上使用这款热门短影音应用程式，多数西方国家也有类似禁令。

在此禁令实施前，「唐宁街10号」官方帐号于2022年5月、时任首相强生（Boris Johnson）时期曾经开通过，但仅3个月就不再在帐号上发布新影片。

如今施凯尔的发言人表示：「多数政府装置仍然限制使用这款程式，我们对TikTok的安全政策并未改变。」

外界认为，目前施凯尔及其政府的民调支持度持续低迷下，他此举是努力让自己与选民更直接互动。

尽管外界持续关切资料安全等议题，TikTok依然是全球最受欢迎的社群应用程式之一，全球用户数约15亿，在英国有超过3000万个活跃用户。

除施凯尔之外，法国总统马克宏、美国总统川普、澳洲总理艾班尼斯（Anthony Albanese）等领袖也都在使用此一平台。（编译：纪锦玲）