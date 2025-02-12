连串行政命令遭挡 川普痛斥法官严重违规

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天指控法官阻挡他的行政命令，犯下「严重违规」行为；川普政府因规划大幅缩减联邦政府而与法院发生宪法冲突。

由于共和党控制国会并完全忠于川普，川普在执行其前所未见的政策时，很大程度上忽视了立法机构。

但自3周前上任以来，川普面临愈来愈多来自法院的阻力，在约40起诉讼中，法院针对政府发出大约12项命令。

随着法院和川普的冲突似乎正日益加剧，川普承诺会遵守法院裁决，但也声称法官正在阻止他整顿政府。

川普在椭圆形办公室对记者说：「我们希望铲除腐败。似乎令人难以置信的是，法官会说我们不希望你这样做。」

「所以也许我们必须查查这些法官，因为这非常严重。我认为这是非常严重的违规行为。」

尽管美国宪法明文规定联邦司法机构是独立的政府部门，拥有与白宫同等权力，但本质上仍是政治化的单位，因为法官是由总统任命，且为终身职。

对川普做出不利裁决的法官，是由6位不同的民主党籍与共和党籍总统所任命，其中包括现任总统川普。

川普因试图冻结3兆美元的联邦拨款和贷款、向联邦政府公务员提出优离方案，以及将跨性别女囚转移到男子监狱等计画而与司法部门发生冲突。

此外，他还因废除出生公民权、将委内瑞拉移民送往古巴关达那摩湾（Guantanamo Bay）、削减美国国家卫生研究院（NIH）资金、开除联邦伦理监督机构官员，以及迫使援外机构美国国际开发总署（USAID）工作人员休假等问题，与法官意见分歧。

这些行动都已遭法院下达禁制令，对川普来说，今天还有个坏消息：一名联邦法官命令他恢复上个月删除的大量公共卫生网页资料。

记者在白宫询问他是否会尊重法院裁决时，川普说：「我一向遵守法院裁决，我将不得不提出上诉。」

然而，外界愈来愈担心川普最终可能违抗裁决，引发全面的宪法危机。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）