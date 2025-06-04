韩国新总统李在明 从社会底层一路逆袭

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔3日电） 韩国新总统李在明小时候出身社会底层，曾中断学业到工厂打黑工，从政后虽有官司丑闻还曾遭歹徒持刀刺颈，但最终仍入主了青瓦台。

现年61岁的李在明摆脱贫穷、晋升富豪的个人经历，让他在韩国政治菁英圈格外不同。

他曾为了扛起家计而中断学业到工厂打黑工，并因意外导致手肘伤残。但他没有因此丧志，反而是争取到奖学金攻读法律，并通过考试成为律师。

李在明的经历让他赢得基层死忠支持，他更说没有谁比他更懂弱势所面临的挣扎。

李在明去年1月遭1名男子持刀刺伤颈部，经空中后送紧急就医手术。歹徒承认他是为了避免李在明当上总统而行刺。

去年12月3日，尹锡悦深夜突然宣布戒严，派遣武装部队突袭国会大楼。当时为共同民主党代表的李在明直播自己翻墙进入国会，与其他国会议员表决通过解除戒严令。

李在明于政治生涯初期，曾因对政敌发动对抗性攻击而受到批评。

李在明先前也深陷法律纠纷，包括与房地产开发案相关的贪腐指控，以及透过散播假消息触犯选举法的指控。

他否认有任何不当行为，坚称这些指控是出于政治动机。

5月初，首尔最高法院推翻了下级法院对李在明选举法指控无罪的判决，并发回更审。但在大选逼近之下，首尔高等法院将审理延至6月3日投票日过后。

法律专家表示，如今李在明当选享有总统豁免权，审理程序预计将会搁置，直到李在明5年任期于2030年结束后才恢复。