香港男大生关靖丰吁彻查大火案被拘 据报已获释离开警署

（法新社香港1日电） 香港大型集合住宅社区「宏福苑」发生大火，迄今至少导致146人死亡。香港男大生关靖丰参与发起网路连署，要求彻查这起事件，近日传出他被警方国安处拘捕，据报导他今天已获释离开警署。

根据法新社在场记者及一群前法庭记者创立的香港媒体「法庭线」，关靖丰（Miles Kwan）今天下午搭计程车离开香港长沙湾警署，他拉下口罩向媒体点头示意，但未发表谈话。

香港新界大埔大型集合住宅社区「宏福苑」上月26日下午发生大火，迄今至少已有146人丧生，为香港近80年来最惨重火灾，社群掀起对香港当局的痛批声浪，有市民自发成立「大埔宏福苑火灾关注组」并在网上发起连署。

「南华早报」近日引述知情消息人士说法指出，香港警方国安处讯问了一名男子，他是要求调查宏福苑大火的网路签名连署发起人之一，他被带至警局接受问话。其他媒体则报导，这名男子为24岁香港中文大学学生关靖丰。

他们的连署提出4大诉求，包括「持续支援受灾居民，确保妥善安置」、「成立独立调查委员会，全面彻查潜在利益输送」、「重新审视工程监管制度，拒绝祭旗（找人负责任）了事」、「全力追究监管疏忽、问责政府官员」。

关靖丰上月28日曾在香港一处车站外发送传单，呼吁对这次火灾进行独立调查。他当时告诉法新社：「我们都对（香港）变成这样感到不满，希望事情可以改善。…我们必须坦承，如今香港从里到外都是坑坑洞洞。」