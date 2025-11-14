高市早苗是否上土�l颁奖 日本相扑传统禁忌面临挑战

（法新社东京14日电） 日本首位女性首相高市早苗可能在本月触动日本相扑界长久以来的禁忌，因为她若选择踏上土�l（相扑比赛场地）颁发奖杯，将突破女性传统上不得踏上土�l的惯例。

日本一年有6场大相扑比赛，每场大相扑比赛获胜的冠军力士将获颁总理大臣（首相）奖杯。奖杯一般由内阁成员颁发，但有时也会由首相亲自登场。2019年，美国前总统川普访日时也曾步上土�l颁发特别奖杯。

高市早苗上月成为日本首位女首相。由于女性传统上禁止踏上相扑土�l，外界关注她是否会在11月23日结束的九州大相扑比赛颁发奖杯。

2018年，一名市长在土�l演讲时晕倒，坐在附近的至少两名女性上前急救，却被相扑协会人员要求离开。相扑协会理事长之后道歉，称此举是在「攸关性命情况下的不当反应」。就在几天之后，兵库县宝冢市的女性市长被禁止在土�l发表致词。

高市迄今未对相扑颁奖相关事宜表态。本周在被问到高市是否打算要求颁奖时，官房长官木原稔表示，目前尚未做出任何决定。他表示：「高市首相希望维持相扑文化的传统。」

日本相扑协会也保持低调，仅表示：「维护相扑传统是我们的使命。」

目前九州的大相扑比赛正在福冈举行。下一场大相扑比赛，将于1月在东京举行。