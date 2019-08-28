此内容发布于2019年8月28日 上午8:20

（法新社华沙28日电） 美国总统川普与多位外国元首，将于9月1日出席波兰举办的第二次世界大战爆发80 周年纪念活动，川普也将成为史上首位前往波兰参加二战爆发周年纪念的美国总统。

第二次世界大战在1939年9月1日爆发，这场战争导致5000万人丧命，其中包含600万名犹太人，堪称是历史上死伤最惨重的战争。

波兰是二战中受摧残最严重的国家之一，当地死亡人数接近600万人，其中半数是犹太人。

波兰总统府指出，预计约有40个外国代表团会出席纪念活动，其中一半是各国的国家元首率领，包含波兰重要盟友、乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky ）。

目前已知法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与德国总理梅克尔（Angela Merkel）不会出席，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）则没有受邀。

波兰政府解释，蒲亭这次没受邀，与俄国2014年并吞乌克兰的克里米亚半岛有关。

二战爆发当天，纳粹德国一艘战舰攻击波罗的海（Baltic Sea）韦斯特普拉特半岛（Westerplatte）的波兰港口，德国空军也轰炸波兰中部城市维隆（Wielun）。

根据波兰政府规划，波兰总统杜达（Andrzej Duda ）与德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）将在9月1日清晨出席维隆举办的纪念会。

波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）及欧盟执委会（European Commission）副主席堤孟思（Frans Timmermans）则会出席韦斯特普拉特半岛的纪念仪式。

另外，川普、史坦麦尔和杜达都会在波兰首都华沙的无名战士墓所在地、皮苏特斯基广场（Pilsudski Square）发表演说。（译者：徐薇婷/核稿：陈彦钧）

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