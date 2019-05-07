此内容发布于2019年5月7日 下午10:20

（法新社莫斯科7日电） 俄罗斯媒体报导，莫斯科最繁忙的谢瑞米提耶佛机场（Sheremetyevo）5日发生飞机迫降起火意外，造成41人丧命，检调人员今天认为事故为机师失误所致。

这架苏恺超级喷射100型飞机（SSJ 100）5日晚间从谢瑞米提耶佛机场起飞，接着发出紧急讯号后折返机场，迫降在跑道时不稳弹跳并着火。

俄国电视台Ren TV发布机师与航管塔台人员的对话显示，机师要求紧急降落时仍保持冷静，但并未评估状况十分严重。

机场今天表示，飞机降落并化成一团火球后，首辆消防车在2分钟内便赶到现场。

检调消息人士告诉「工商日报」（Kommersant），俄罗斯航空公司（Aeroflot）机师犯下飞入雷雨云；没有在空中盘旋耗尽燃料，而是满油箱降落等数个错误。

多个消息人士告诉「RBK商业日报」，驾驶打开驾驶舱窗户可能煽动火势，且并未在降落时立即关闭引擎。

检调人员仍在调查飞机黑盒子，目前为止没给出坠机正式原因。

机师叶夫杜其莫夫（Denis Yevdokimov）告诉媒体，起飞不久遭闪电击中造成飞机失去通讯，只得紧急降落。

根据叶夫杜其莫夫与塔台通讯的逐字稿：「我们要求折返，（因为）失去无线电通讯。」他表示飞机遭闪电击中，飞机自动驾驶系统失效，并证实将只用飞机仪表降落，告诉塔台「需要帮忙」。

机上乘客及机组人员表示，他们在飞机进入云层时看见亮光并感受到震动。

社群媒体上的影片显示，飞机降落时剧烈晃动，在跑道滑行时机身窜出大火。接着可见机上乘客跳上飞机前方滑梯逃离着火飞机，同时有滚滚浓烟涌向天际。

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