此内容发布于2020年4月26日 上午9:05

（法新社马德里26日电） 西班牙儿童今天睽违6周后首度获准踏出家门；各国也准备松绑封锁措施，重新开放备受疫情冲击的经济。值此之际，全球2019冠状病毒疾病确诊人数正逼近300万大关。

各国政府为了防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）而祭出禁足令，导致全球超过半数人口受困室内好几周。目前法国、义大利、美国等政府，正准备部分解禁限制令。

然而根据法新社统计，全球确诊案例已突破290万人，自4月10日以来不治人数翻倍，截至今天累计已逼近20万3000人死亡，其中逾半死亡案例出现在欧洲。

现在西方国家的单日死亡人数似乎趋于平稳，甚至是下降，但许多地方极度忧心解除行动限制令后，会出现另一波疫情高峰。

在世界卫生组织（WHO）警告康复者可能无法对病毒免疫之际，各国政府计划缓慢松绑封锁令，避免一举回归正常生活后产生疫情复发的风险。

西班牙当局今天就实施新规定，允许儿童每天上午9时至晚间9时踏出家门1次，但离家不能超过1公里远。孩子们今天是自3月14日以来首度出门，首都马德里街上可看到儿童骑乘脚踏车和滑板车，一些幼童戴着小小的口罩手套。

义大利当局今天表示9月学校将恢复上课，许多企业可于下周恢复营业。比利时政府也说，学校与企业5月中起将恢复上课与营业。

法国当局预计28日宣布松绑细节，德国本周稍早已开始让部分商家重新开张。

沙乌地阿拉伯今天表示将部分解除24小时禁足令，允许商场和零售业者在特定时段开门，但穆斯林圣城麦加（Mecca）将维持全天候封锁。

美国乔治亚州则是不顾最高疾病专家的建议，允许理发业者、保龄球馆等数千商家恢复营业。

美国总统川普已多次表示，他希望让这个全球最大经济体的企业恢复营运，但医疗顾问警告不应太早或太快解封。

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