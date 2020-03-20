此内容发布于2020年3月21日 上午12:35

（法新社纽约20日电） 武汉肺炎大流行，美国纽约州和伊利诺州今天紧随加州的脚步下令民众尽量待在家，随着各州一个接一个跟进，居家令快要涵盖全美1/5人口。

纽约市、洛杉矶与芝加哥等大城已实施居家令，新泽西州准备跟进，康乃狄克州已展开管制。

然而美国总统川普仍坚持不需全国都实施管制，辩称美国其他地区不像人口众多的州有出现严重受灾。

加州州长（Gavin Newsom）昨天下令加州4000万名居民减少非必要外出并待在家中。纽约州州长古莫（Andrew Cuomo）今天也跟进下令州内非必要商家暂时关闭，并禁止集会。

古莫告诉记者：「我们现在全部进入隔离状态。」他警告任何人违反管制令都将面临民事罚款或勒令停业，从22日起生效。

古莫表示，纽约州今天确诊病例数跃过7000起，大部分是因为增加检测。他宣布22日起仅必要商家能持续营业，像是括食品杂货商、药局和食品配送。

根据约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）统计，全美这波疫情死亡攀升至216例，过去3天增加超过一倍，确诊者则超过1万9000例。

尽管这波疫情急遽恶化，川普仍表示，全球第一的强权正「取得胜利」，并「将赢得这场战争」。

川普在白宫例行的防疫简报记者会上说：「那些州真的是重灾区温床，这两个（加州与纽约州）可能是最严重的地区。」还说美国中西部并未通报这么多确诊病例。

川普说：「所以不会这么做（全国管制），我们正与各州州长协力，我不认为最后会要走到这一步。」

但川普讲完才没多久，伊利诺州州长普里茨克（JJ.B Pritzker）也直接发布全州居家令，「以免可能赔上数以万计的人命」。普里茨克补充，管制从明天傍晚开始实施至4月7日。（译者：黄靖贻/核稿：陈亦伟）

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