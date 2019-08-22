此内容发布于2019年8月22日 上午7:50

（法新社北京22日电） 超过7800万名脸书（Facebook）使用者追踪中共官媒「中国日报」（China Daily）专页，藉此获得大量正面且获中国政府批准关于这个威权国家的报导。

考量到脸书在中国被禁用的事实，那是数量可观的纷丝团。

当脸书和推特（Twitter）本周宣布，他们发现一场赤裸裸的宣传活动，正在形塑全世界对香港泛民主派示威活动的看法，北京经营的相关组织在网路上大肆宣扬一面倒支持中国论调，才受到外界关注。

这两个并未合法进入中国的平台表示，被他们删除的帐号，据信与中国政府散布不实讯息的运动有关。

推特表示，将近1000名源自中国的使用者帐号被停用；脸书则移除7个专页、3个社团和5个帐号，并指那些专页、社团与帐号「协同从事有关香港的造假行为」。

虽然北京并未直接干预香港示威抗议，但其强大媒体机器不断发动口水战。

纽西兰坎特布里大学（University of Canterbury）研究中国政治和媒体的布雷迪（Anne-Marie Brady）教授表示，北京想要「塑造国际对香港正在发生事情的看法」。

她告诉法新社：「（中国共产党的）宣传传统是利用一切可用媒介，所以看到他们在推特和脸书上运作，丝毫不令人意外。」（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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