此内容发布于2020年3月30日 下午11:35

（法新社利雅德30日电） 全球原油供应过剩，沙乌地阿拉伯与俄罗斯打起价格战。俄国总统蒲亭与美国总统川普今天会谈，商讨油价崩盘现况。沙国对此回敬表示，5月起将增加出口量至每天1060万桶。

克里姆林宫发表今天声明说， 蒲亭和川普今天「就全球石油市场现况交换了意见，同时安排双方能源部长就此问题进行磋商」。

由于早先以沙国为首的石油输出国家组织（OPEC）与俄罗斯的谈判破裂，双方发动价格战，导致本月稍早国际油价崩盘。

尽管油价惨跌，沙国今天表示，5月还会增加石油出口量。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情对经济造成威胁，全球恐陷入痛苦衰退，进而侵蚀原油需求，国际油价目前跌落到17年的低点。

全球最大石油出口国沙乌地阿拉伯先前就宣布，将在4月大幅增加石油生产，如今又说，5月起将对全球市场增加供应量，让供应过剩情况雪上加霜。

国营沙乌地新闻社（SPA）报导，能源部一名官员说，沙国计划从5月起每天增加60万桶石油输出，达到每天1060万桶的出口量。

沙国王储的亲密盟友川普今天与蒲亭会谈，讨论剧跌的国际油价，以及对美国原油生产商的冲击；沙国则适时宣布要增加出口量。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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