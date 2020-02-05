此内容发布于2020年2月5日 下午8:20

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普被控滥权和妨碍国会调查而遭国会众议院弹劾，经过联邦参议院审理后今天获判无罪。以下是相关大事记。

--2019年7月25日，川普在冻结给予乌克兰近4亿美元军援后，与乌克兰新任总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通话30分钟。川普在电话中施压泽伦斯基，要求他「帮个忙」，调查2020年美国总统大选川普可能面对的民主党政敌、前副总统拜登（Joe Biden）及其子韩特．拜登（Hunter Biden）。韩特曾任乌克兰一间天然气公司董事。

川普冻结对乌克兰军援一事曝光后，白宫最终于9月11日放行款项。

--8月12日，美国情报机构内部一名吹哨者检举川普行为，形容川普与泽伦斯基通话之举「事关紧要」。监督美国情报机构的督察长艾特金森（Michael Atkinson）收到申诉后，认定内容「可信」，随后通知众议院监督委员会。

--9月24日，联邦众议院宣布展开弹劾调查，川普痛斥这是「猎巫行动」。

--11月13至21日，众议院情报委员会10月对证人进行闭门听证后，举行马拉松式电视转播公开听证会，出席作证的包括美国驻乌克兰代理大使泰勒（William Taylor）、前美国驻乌克兰大使尤凡诺维契（Marie Yovanovitch）和国家安全会议（National Security Council, NSC）成员、陆军中校文德曼（Alexander Vindman）等人。

其中最具爆炸性的证词来自美国驻欧洲联盟大使桑德兰（Gordon Sondland），他表示总统川普明白下令寻求与乌克兰达成「交换条件」（quid pro quo），他只是奉命行事。不过桑德兰也坦承，虽然他认为冻结乌克兰军援与川普寻求调查拜登一事有关，但川普从未明确地说出口。

--12月18日，众议院全院表决，以230票对197票通过关于滥权的弹劾条文、以229票对198票通过妨害国会调查的弹劾条文，川普成为美国史上第3位遭到弹劾的总统。

--2020年1月21日，联邦参议院正式展开川普弹劾案审理程序，民主党籍检控团队与川普辩护团队激烈交锋。联邦参议院由100名参议员组成，由共和党掌握多数，占53席，民主党有47席。

民主党人表示，川普滥用权力若获判无罪，等同「把川普的非法行为正常化」。川普的辩护团队答辩时指称，弹劾一事根本出于政治动机，川普本人从未将乌克兰军援与调查拜登一事挂勾，川普的行为并不符合弹劾条件，因为他认为自己连任符合公众利益。

--2月5日，美国联邦参议院针对指控川普的两项弹劾条文均宣判无罪。针对指控川普滥权的弹劾条文，52 位参议员认为应判川普无罪，48位说有罪，未达2/3门槛；对于指控川普妨碍国会调查的弹劾条文，则是53位参议员说无罪，47人说有罪，也未能通过。

经常批评川普的联邦参议院共和党籍议员罗姆尼（Mitt Romney）在第一项弹劾条文表决时倒戈，主张川普有罪，是唯一跑票的共和党议员。（译者：李佩珊/核稿：严思祺 ）

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