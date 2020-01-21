此内容发布于2020年1月21日 下午11:50

（法新社纽约21日电） 美国前国务卿希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）对总统热门人选、她的2016年民主党总统初选对手桑德斯（Bernie Sanders）展开无情攻击，在纪录片中称「没人喜欢他」。

72岁的希拉蕊也不愿表明，如果桑德斯（Bernie Sanders）最后获得民主党提名在11月大选出征挑战总统川普，她是否会支持或替桑德斯站台。

希拉蕊这番言论引起桑德斯支持者不满，他们要求希拉蕊支持民主党推出的任何人选，以下架川普。

希拉蕊在4段系列纪录片中说：「他在国会服务多年，只有一名联邦参议员支持他。」这段纪录片3月将在影音串流平台葫芦网（Hulu）播出。

希拉蕊说：「没有人喜欢他，没有人想跟他共事，他一事无成，是职业政客。」希拉蕊又说：「这一切真是荒谬，民众必须忍受这一切，我觉得很难过。」

代表佛蒙特州的左翼联邦参议员桑德斯，是角逐2020年民主党总统提名的参选人之一。

爱阿华州两周后将率先举行初选，桑德斯目前在全国民调排名第2，仅次于中间派的前副总统拜登（Joe Biden），并领先麻萨诸塞州联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）。

78岁的桑德斯4年前在民主党长达数个月的激烈提名战与希拉蕊缠斗到最后一刻，最后由希拉蕊出线，但她在大选中败给川普。希拉蕊批评桑德斯与他的支持者未在总统选举力挺她。

希拉蕊向「好莱坞报导」（The Hollywood Reporter）提到这部纪录片时，没有表明如果桑德斯当下赢得提名，是否会支持他。希拉蕊说：「我现在不会表态，因为我们还处于非常激烈的初选季。」

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