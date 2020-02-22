此内容发布于2020年2月22日 下午5:20

（法新社义大利科多诺22日电） 接连传出两人因感染新型冠状病毒肺炎丧命，今天在义大利北部引发恐慌，十多个城镇纷纷关闭商店和学校，试图遏止新感染案例攀升，目前义大利境内确诊感染已增至51例。

义大利于21日成为传出国人因感染新型冠状病毒肺炎（武汉肺炎）不治的首个欧洲国家，促使10多个城镇祭出封锁措施。

法新社报导，义大利北部伦巴底大区（Lombardy）小镇科多诺（Codogno）附近有一名77岁老妇不治，一天前一名78岁退休砌砖工人刚于邻近的威尼托大区（Veneto）因感染武汉炎不治，是义大利首起死亡例。

在伦巴底大区，卫生官员证实有39起确诊感染病例，威尼托大区则有12起确诊例。

伦巴底卫生首长盖列拉（Giulio Gallera）今天在记者会上表示：「这是相当恶毒的病毒，传染力非常强大。」但他也提醒指出，「今日还不是大流行」。

盖列拉表示，卫生当局已查出「第一号病患」，是目前收治在科多诺加护病房的38岁男子。当地所有感染例都与他有关连，不论是医护人员或亲友全都不例外。那名男子的妻子病毒检测也呈阳性。

义大利媒体报导，那名男子曾与一月从中国归返的一位友人共餐，但那位友人的病毒检测其后一直呈阴性。

义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）已召集卫生当局举行紧急会议，他在脸书上对两人病故表达哀悼，并称政府正考量采取「非凡措施」对抗致命武汉肺炎疫情。

义大利北部前述两地区约十多个城镇的地方当局，已要求逾5万居民待在家中。

伦巴底大区是富裕地区，以首府米兰（Milan）最为驰名。由于当局试图遏阻疫情扩散，当地10个社区如今陷入关闭状态。

在人口约1.5万的小镇科多诺，镇长于21日宣布暂时封锁后，街道上绝大部分都空荡荡，鲜少商店开门营业。

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