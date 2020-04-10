此内容发布于2020年4月10日 上午9:50

（法新社日内瓦10日综合外电报导）世界卫生组织遭指控，在中国去年底爆发武汉肺炎疫情后，对台湾提出病毒能人传人的警告置之不理。但世卫今天否认这项说法，宣称台湾所发电邮未提人传人一事。

法新社报导，世界卫生组织（WHO）遭美国指控「政治摆第一」，忽视台湾去年12月底的警告，藉以协助北京隐匿2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）的疫情严重性。

美方昨天指出，世卫2020年1月14日发表声明称，相关病毒没有人传人迹象，这种隐瞒台湾所提供资讯的作法令人深感不安。

但总部设在瑞士日内瓦的世卫组织今天寄发电邮给法新社，否认此一指控。

世卫表示，去年12月31日收到台湾所发电邮，内容提及媒体报导，武汉有非典型肺炎病例；而武汉当局认为，这不是严重急性呼吸道症候群（SARS）。SARS在2002与2003年曾夺走全球774人性命。

世卫组织坚称：「这封电邮没有提到人与人之间的传染。」

世卫组织并说，已要求台湾当局说明，曾以何种方式「告诉我们」他们对病毒传播的怀疑，「但我们没有收到回应」。

「据我们所知，台湾仅发出上述一封电子邮件，其中并未提及人传人现象。」

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼吁全球领袖「别把病毒政治化」，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）也表达支持，还说现在不是批评「重要组织」的时候。

世卫组织与台湾的关系在疫情爆发前就已陷入紧张，过去3个月更加恶化。（译者：杨昭彦、陈彦钧/核稿：张佑之）

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