此内容发布于2019年8月11日 上午6:05

（法新社瓜地马拉市11日电） 瓜地马拉今天举行总统大选第2轮决选，估计有800多万人前往投票。2位候选人分别为前第一夫人托瑞斯，以及民调领先的吉昂马岱。这轮选举外界聚焦瓜国与美国间的移民协议。

第2轮选举中，托瑞斯（Sandra Torres）和吉昂马岱（Alejandro Giammattei）将一决胜负，争取接替贪腐丑闻缠身的现任总统莫拉莱斯（Jimmy Morales）。6月首轮总统大选时，托瑞斯抢得最高票，当时外界主要将目光放在贪腐议题，但如今则聚焦瓜国与美国具争议性的移民协议。

托瑞斯和吉昂马岱没有显着的政治声望，2人都曾数度争取总统宝座无功而返。

中间偏左的托瑞斯（Sandra Torres）是已故瓜地马拉前总统柯隆（Alvaro Colom）的前妻，以前曾涉嫌卷入贪腐丑闻。柯隆于2008年至2012年担任瓜国总统。

具影响力的企业家古提瑞兹（Dionisio Gutierrez）最近称托瑞斯为「一个有问题的政治家，且有一段应该会令任何公民感到担心的过去」。

外界对保守派吉昂马岱的评价也不佳。调查网站「Nomada」以「冲动、专横、独裁、反覆无常、具有报复心态」等负面形容词描述吉昂马岱。

不过，欧亚集团（Eurasia Group）分析师格拉亚斯-塔格（Risa Grais-Targow）指出，63岁医生吉昂马岱在经济、贪腐和安全等选民关注的关键议题上，获得好评。

但格拉亚斯-塔格也表示，如果吉昂马岱胜出，他「将面临一个（与移民协议有关）的双输局面」。

美国和瓜地马拉最近签署具争议性的移民协议，根据此协议，美方将把瓜国列为「安全第3国」（safe third country），意味美国可以拒绝先经过瓜国而未在当地寻求庇护的移民。

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