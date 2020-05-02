此内容发布于2020年5月3日 上午12:20

（法新社纽约2日电） 当初紧急设在美国纽约中央公园，专门治疗2019冠状病毒疾病患者的野战医院，因为病例持续减少而即将关闭。

纽约市疫情于3月底攀到高峰，西奈山医院（Mount Sinai Hospital）对街的草坪上于是架起数十个配备呼吸器的帐棚。

总部在北卡罗来纳州的基督教全球慈善机构「撒玛利亚救援会」（Samaritan's Purse）表示，中央公园这座临时野战医院共治疗191起2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例，5月4日起将停止接受新的患者。

撒玛利亚救援会在给法新社的声明中补充道，仍需两周时间治疗最后一批病患，接着才会消毒并拆除帐棚。

撒玛利亚救援会说：「这标示着纽约疫情重大转折点，因为这代表病例数已经减少到靠地方医疗体系即可足以应付需求。」

撒玛利亚救援会今天做出宣布之前，美军医疗舰「安慰号」（USNS Comfort）已先于4月30日驶离纽约。

「安慰号」和设在中央公园的野战医院，都是纽约因应疫情的一环，让州内病床数增加一倍来到11万床。

这项行动还包括将「贾维茨会展中心」（Javits Convention Center）和美国网球公开赛的场地，转为野战医院。

这次疫情在纽约州夺走近1万9000条人命，是全球重灾区之一。

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