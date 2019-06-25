此内容发布于2019年6月25日 下午7:50

（法新社华盛顿25日电） 白宫新闻室和媒体关系明显恶化之际，美国总统川普今天任命第一夫人梅兰妮亚的发言人葛里向（Stephanie Grisham）为白宫新闻秘书，接管新闻室工作。

美国第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）推文宣布这项新人事案，由葛里向接替将卸任的桑德斯（Sarah Sanders）职位。

桑德斯多次与记者杠上，媒体指责她说谎；在桑德斯掌理下，过去每天例行的白宫新闻简报会，目前已几近于无。

梅兰妮亚推文表示，葛里向也将担任更具策略性的联络室主任。

葛里向是川普的铁粉，自2015年加入川普的竞选团队，之后她扛起第一夫人办公室工作，也赢得声誉。

梅兰妮亚的白宫行程，主要是「儿童及他们的福祉」＃BeBest活动，这些相对较少引起媒体的注意。

但葛里向曾经透露梅兰妮亚在幕后的影响力，那是在去年11月间，梅兰妮亚和副国家安全顾问李卡德尔（Mira Ricardel）爆发不寻常争执后，李卡德尔随即被迫走人。

据传争执始于梅兰妮亚的首次单飞非洲外交之旅，梅兰妮亚因李卡德尔对第一夫人座机位置安排而生气。

事后，葛里向不寻常地高调发布声明说：「第一夫人办公室的立场是，她（李卡德尔）不再适合于白宫任职。」

不久，李卡德尔就被调职了。

现在白宫新闻秘书桑德斯也将离开。川普在本月稍早推文宣布她将离职，并称赞她是「勇士」。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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