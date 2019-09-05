（法新社伦敦4日电） 过去48小时内英国国会下议院先是通过法案阻止首相强生无协议脱欧，继而又否决强生提前大选的动议，未来几周的脱欧情势发展可能出现以下状况。

● 展延脱欧期限

下议院通过法案要求政府，若没法在10月19日前与欧洲联盟达成协议，就必须将脱欧期限再展延至2020年1月31日，法案将待上议院审议，但展延期限最终仍需欧盟全体领袖无异议通过才行。

若欧盟再次同意展延，英国政府将必须例行性地向国会报告谈判进展，且若明年1月31日还是没法与欧盟谈成协议，届时还得持续延后，强生（Boris Johnson）警告，恐一延再延好几年。

● 提前大选

尽管下议院今天否决强生提前大选动议，但提前大选仍是接下来最有可能的一步。如果在野的工党持续反对提前大选，另一条路是由强生自己发动对政府的不信任投票，或订出不同法案启动新选举，这条路的门槛虽较低－只需650席里过半即可，但通过后只是另一冗长程序的开始。

● 有协议脱欧

英国政府最希望的剧本，自然是在10月31日前由国会通过与欧盟间的脱欧协议。但前首相梅伊与欧盟谈成的脱欧协议已3次遭国会否决，强生希望与欧盟重谈，调整他所反对的原协议内爱尔兰边境保障措施，欧盟则坚持边境保障措施必须保留。

强生把希望押在10月17到18日、英国脱欧大限前最后一次欧盟峰会，看准对无协议脱欧的恐惧将迫使欧盟让步，在最后一刻达成协议。但因强生先前为反制国会阻挠他的脱欧策略，已成功透过女王让国会从下周起休会到10月14日，距离脱欧大限仅约2周，时程非常紧绷。

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