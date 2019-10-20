（法新社华盛顿20日电） 美国前国务卿希拉蕊・柯林顿今天在推特贴了封「甘乃迪」的信，暗讽现任总统川普。

这封模仿前总统甘乃迪（John F. Kennedy）在1962年古巴飞弹危机期间写的讽刺信，已在社群媒体流传数日。信函写在几可乱真的「白宫信笺」上，对象是时任苏联领导人赫鲁雪夫（Nikita Khrushchev）。

「甘乃迪」这封信劈头写道：「别傻了好吗？把你的飞弹撤出古巴，大家就会说：『赞啊！你是最棒的！』但如果你不这么做，大家就会说『真是王八蛋』，还会说你的垃圾国家是『苏维埃拇趾外翻联盟』（The Soviet Bunion）。」

「甘乃迪」的信语调慷慨激昂，和川普最近写给土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的信口气颇为类似。川普在10月9日的信中警告，如果土耳其进军叙利亚做得太过，他就会破坏土国经济。

川普写道：「你不会想为屠杀数千人负责，我也不想为毁了土耳其经济负责。但我会这样做。」

「别做硬汉，别做傻瓜。我等等打给你。」

许多人原以为这封信并非出自川普之手，白宫后来证实，这封信确为川普所写。

「甘乃迪」写给赫鲁雪夫的信则以「你真的很情绪化耶，等等扣你」结尾，最后签名写着：「抱一个，约翰．费兹杰罗．甘乃迪。」

希拉蕊还开玩笑说，这封「甘乃迪」的信，是在「档案库」里找到的。

民主党籍的希拉蕊（Hillary Clinton）2016年总统大选败给川普，她支持弹劾川普，而川普直到现在，也都还一直在演讲中拿她开刀。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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