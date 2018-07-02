格劳宾登州瓦尔斯(Vals)温泉浴场

瑞士建筑师彼得·卒姆托(Peter Zumthor)设计的建筑与其所处环境及功能息息相关，他也因此为人所知。在做设计时，他还会非常谨慎地考虑使用何种材料，以及建筑物所环绕空间的氛围质量。



在去年的一次采访中，当卒姆托被问及是什么赋予他灵感时，他提到“形象、气氛和对地域的感觉”。



卒姆托出生于1943年4月26日，在巴塞尔附近长大。木匠学徒期满后，他又去巴塞尔应用科学学院和纽约普拉特艺术学院学习了室内设计与建筑学。



卒姆托先为瑞士东部的格劳宾登州(Graubünden)担任建筑规划顾问，后于1979年在哈尔登施泰因(Haldenstein)开办了自己的建筑师事务所，并在那里工作至今。



1996-2008年，他曾在瑞士意大利语大学的建筑学院担任教授，同时还任多所国外大学访问教授，其中包括哈佛大学设计研究所。



他获得过无数奖项，包括授予欧洲建筑的密斯·凡·德·罗奖(1998年)、日本的高松宫殿下纪念世界文化奖(2008年)、常被称为“建筑界诺贝尔奖”的普利兹克建筑奖(2009年)，和英国皇家建筑师学会皇家金奖(2012年)等。



2017年，他被德国建筑师协会授予终生成就奖，成为获此殊荣的首位非德籍建筑师。“他对光线、材料与空间理念的持续侧重-加上他对细节与质量的慎密关注-给他的作品赋予了永恒性，”该协会表示。



尽管卒姆托荣誉等身，但他表示，自己的目的是设计出能变成日常生活一部分的建筑，以使那些不考虑其建筑价值的人也能够享受它们。



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