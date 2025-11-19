WHO欧洲区警告AI医疗应用日增 亟需加强防护措施

afp_tickers

（法新社哥本哈根19日电） 世界卫生组织（WHO）欧洲区今天发布报告警告，随着人工智慧（AI）在医疗领域的应用日益增加，各国必须强化法律与伦理防护措施，以保障病患与医疗人员的权益。

这份针对欧洲区53个成员国中50国的调查报告指出，目前仅4国、约占8%，已制定专门的国家级医疗AI策略，另有7国正在研拟相关政策。

WHO欧洲区医疗系统主任阿佐帕迪-慕斯凯特（Natasha Azzopardi-Muscat）在声明中表示：「我们正站在十字路口。AI要不是被用来改善人民健康、减轻已疲于奔命的医疗人力负担、降低医疗成本，就是可能破坏病患安全、危及隐私，并加剧照护不平等。」

报告显示，欧洲区近2/3国家已经使用AI辅助诊断，尤其应用于影像判读与侦测；约半数国家也导入AI聊天机器人，用于病患互动与支援。

WHO呼吁各国务必因应AI可能带来的「潜在风险」，包括「偏颇或低品质的输出、过度依赖自动化、削弱临床医师技能、减少医病互动，以及对弱势族群造成不公平结果」等。

WHO欧洲区指出，法规进展难以追上科技脚步，且有高达86%的成员国认为「法律不确定性」是AI在医疗领域推展的主要障碍。

WHO欧洲区数据、人工智慧与数位健康顾问欧提兹（David Novillo Ortiz）指出：「若没有明确的法律标准，临床医师可能不愿依赖AI工具，而病患若发生问题也可能无明确途径寻求救济。」

WHO欧洲区强调，各国应明确界定责任归属、建立损害救济机制，并确保AI系统在进入临床使用前，必须通过安全性、公平性及实际效能的测试。