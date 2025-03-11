X平台遇大规模网攻 马斯克跨足政治成攻击目标？

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（法新社旧金山10日电） 科技富豪马斯克指旗下社群平台X今天遭遇大规模网路攻击，引发外界质疑涉足政治的马斯克是否沦为攻击目标，或他开除X前身推特（Twitter）员工的决定是否对X带来影响。

根据追踪网站Downdetector，今天稍早开始出现有关X当机的通报，亚洲、欧洲和北美用户都说他们无法登入平台。

X当机情况断断续续发生，马斯克（Elon Musk）在这个平台发文说：「发生针对X的大规模网路攻击（目前仍然如此）。」

马斯克去年曾在X与时任总统候选人川普访谈，这场历时1小时的直播多次长时间中断音讯，数以千计用户无法加入或被踢出直播，马斯克当时也将此归咎于网路攻击，不过他没有提供任何证据。

马斯克分享了名为DogeDesigner的帐号发表的贴文，暗示最新网攻事件是对他的又一波敌意。马斯克领导的政府效率部（DOGE）近来引发民众激烈反弹，他旗下的电动车大厂特斯拉（Tesla）经销商与充电站等也沦为攻击目标。

马斯克今天发文说：「我们每天都遭到攻击，但这次是以大量资源进行。要么是一个大型、协调一致的组织和／或有国家牵涉其中。」

他并未阐明「大量资源」指的是什么，但这番评论引起网路安全专家怀疑，他们指出，这种性质的攻击（阻断服务攻击）已多次由小团体或个人实施。

马斯克接受福斯财经新闻网（Fox Business）访问时声称，这波攻击中使用的电脑似乎有乌克兰地区的IP位址，而X仍在试图厘清究竟发生了什么事。

不过，资安消息人士对马斯克的说法提出质疑，称不断袭击X的大量异常流量可以追溯到美国、越南、巴西和其他国家的IP位址，而直接来自乌克兰的流量可说是「微不足道」。

网路安全专家表示，在不了解X运作的情况下很难评估情况，但平台持续当机是遭遇攻击的迹象。

网路安全防护平台Deepwatch的奎格尔（Chad Cragle）表示：「这是来势汹汹的网路战。」

奎格尔说：「随着马斯克成为众人瞩目的焦点，政治紧张局势攀上巅峰，这些攻击带有民族国家侵略的所有迹象。」

根据DownDetector资料，美东时间10日上午10时（台湾时间10日晚间10时）高峰期间，美国有3万9021名用户无法登入X平台。截至美东时间10日下午5时（台湾时间11日上午5时），约1500名用户通报服务出现故障。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）