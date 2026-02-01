«Melania» dépasse les attentes au box-office nord-américain

Keystone-SDA

Le nouveau documentaire de Melania Trump a dépassé les attentes du box-office nord-américain ce week-end, dominé par le film d'horreur "Send Help" qui a récolté 20 millions de dollars, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Melania», le documentaire d’Amazon MGM qui retrace les 20 jours de la première dame avant l’investiture de son mari en 2025, a fait son entrée à la troisième place avec 7 millions de dollars de recettes, un résultat supérieur aux prévisions. Il est sorti en salles vendredi.

«Même si ce démarrage est excellent pour un documentaire, pour tout autre film, avec un budget de 75 millions de dollars et un potentiel limité à l’étranger, ce serait un problème», a déclaré l’analyste David Gross du cabinet Franchise Entertainment Research.

«Mais il s’agit d’un investissement politique, et non d’une entreprise cinématographique à but lucratif», a-t-il ajouté. «75 millions de dollars, ce n’est rien pour Amazon».

En tête du box-office nord-américain, «Send Help», produit par 20th Century, qui met en scène Rachel McAdams et Dylan O’Brien dans les rôles d’une femme et de son patron qui tentent de survivre sur une île déserte après le crash de leur avion.

Cela marque le retour dans le registre de l’horreur du réalisateur Sam Raimi, qui s’est fait connaître dans les années 1980 avec les films «Evil Dead».

«C’est un excellent démarrage pour un film d’horreur original», a estimé M. Gross.

Le thriller de science-fiction «Iron Lung» a fait ses débuts à la deuxième place avec 18 millions de dollars, selon Exhibitor Relations.

Cette adaptation d’un jeu vidéo écrite, réalisée et financée par la star de YouTube Mark Fischbach, connu sous son pseudonyme Markiplier, est une aventure post-apocalyptique.

Après «Melania», le film d’animation «Zootopia 2» de Disney, nommé aux Oscars, continue sur sa lancée et occupe la quatrième position avec 5,8 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada .