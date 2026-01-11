«Nous allons bien», dit le président vénézuélien Maduro en prison

Keystone-SDA

"Nous allons bien. Nous sommes des combattants", a déclaré le président vénézuélien Nicolás Maduro depuis sa prison aux Etats-Unis, selon son fils dans une vidéo publiée samedi. Il est détenu à New York depuis sa capture le 3 janvier par les Etats-Unis.

(Keystone-ATS) «Ne soyez pas tristes», a également transmis de dire M. Maduro à ses avocats, emprisonné à New York avec son épouse, Cilia Flores, a rapporté samedi Nicolás Maduro Guerra filmé lors d’une réunion à Caracas du parti au pouvoir au Venezuela, le PSUV.

Accusés notamment de trafic de drogue, Nicolás Maduro et la première dame Cilia Flores ont plaidé non coupables lors de leur présentation lundi devant la justice américaine. Leur prochaine audience est prévue le 17 mars.

Avec des pancartes proclamant «Nous voulons leur retour», un petit millier de sympathisants ont défilé samedi dans les rues de Caracas, scandant «Maduro et Cilia sont notre famille!» «Ici, il y a un peuple qui se bat», dit dans le cortège Yusleidys Arroyo, 36 ans.

Les appels à manifester en soutien au dirigeant socialiste déchu sont quotidiens depuis l’opération militaire américaine du 3 janvier. La mobilisation était moindre samedi, où aucune figure du parti au pouvoir, le PSUV, n’était présente pour haranguer les foules.