«Nova – Les rendez-vous de l’hiver» de retour à Fribourg

Keystone-SDA

La manifestation "Nova - Les rendez-vous de l'hiver" se déroulera à nouveau à Fribourg du 27 novembre au 23 décembre. Pour cette deuxième édition, l'événement s’étend à l'ensemble du centre-ville de la capitale cantonale.

(Keystone-ATS) Les organisateurs promettent un programme d’animations «festif et convivial» ainsi qu’un concept lumineux étoffé. Ils annoncent encore une quarantaine de commerces et restaurants qui animeront les rues de Pérolles à la cathédrale, alors que la place Sainte-Catherine accueillera Végétalum, une création lumineuse de l’atelier Erik Barray.

Durant toute la période, Nova proposera une série d’activités gratuites pour tous les âges, imaginées pour rassembler la population dans un «esprit de fête», précise le communiqué de la Ville de Fribourg diffusé il y a quelques jours. La patinoire, plébiscitée par petits et grands, fera également son retour dès le 1er décembre.