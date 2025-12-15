«On est en colère»: grève au musée du Louvre, fermé lundi

Les portes du Louvre sont fermées lundi à Paris en raison d'une grève de ses agents contre la dégradation des conditions de travail et d'accueil du public. Une décision prise au sein d'une institution dans la tourmente depuis le vol de joyaux de la Couronne.

(Keystone-ATS) «Le public n’a plus qu’un accès limité aux oeuvres et se trouve entravé dans ses circulations. Visiter le Louvre est devenu un véritable parcours du combattant», estiment les syndicats. Lors d’une assemblée générale lundi matin, quelque 400 agents ont voté pour une grève reconductible «à l’unanimité», ont indiqué à l’AFP les syndicats CGT, la CFDT et Sud.

Plusieurs dizaines d’agents ont ensuite déployé une banderole proclamant «Le Louvre en lutte pour des conditions de travail décentes, hausse des salaires, + d’effectifs contre la vétusté du palais», en scandant «tous ensemble, tous ensemble», ont constaté des journalistes de l’AFP.

«On est en colère», «nous ne sommes pas d’accord avec la manière dont Le Louvre a été géré», a déclaré à des journalistes Elise Muller, agente de surveillance Sud Culture.

Sous-effectifs

La direction a indiqué de son côté que le musée serait «fermé toute la journée». Une prochaine assemblée générale du personnel est prévue mercredi à 09h00, le mardi étant la journée de fermeture hebdomadaire du Louvre.

Il faut «un changement de braquet (…) concernant les priorités et les urgences» du bâtiment, à savoir «la sûreté, la rénovation du bâtiment», a déclaré Christian Galani de la CGT, syndicat majoritaire au Louvre, qui dénonce, comme les autres organisations professionnelles, des problèmes de sous-effectifs.

Face aux syndicats, la ministre s’est engagée à revenir sur la baisse de 5,7 millions d’euros de dotation publique au Louvre prévue dans le projet de loi de finances 2026, a-t-on appris de sources concordantes.

«Mauvais timing»

«Je suis vraiment déçu, le Louvre était la raison principale de notre venue à Paris, parce que nous voulions voir Mona Lisa», le célèbre tableau de La Joconde de Léonard de Vinci, a déclaré à l’AFP Minsoo Kim, 37, Coréen, en lune de miel avec sa femme. Même sensation pour Pietra, une Brésilienne de 27 ans à Paris avec sa famille pour quatre jours.

«C’est un peu décevant, mais en même temps, je comprends pourquoi ils le font, c’est juste le mauvais timing pour nous», a témoigné de son côté Natalia Brown, 28 ans, venue de Londres. Le mouvement de grève intervient à l’approche des vacances de Noël et en pleine série noire pour le musée.

Après le vol en plein jour, le 19 octobre, de bijoux précieux du XIXe siècle d’une valeur de 88 millions d’euros, toujours dans la nature, le Louvre avait dû fermer en novembre l’une de ses galeries en raison de la fragilité de l’édifice.

Il avait ensuite confirmé avoir subi le 26 novembre une fuite d’eau ayant endommagé plusieurs centaines d’ouvrages de la bibliothèque des Antiquités égyptiennes. En parallèle au conflit social, le musée doit faire face à une réorganisation à marche forcée.

Auditions

Fragilisée, la présidente du Louvre, Laurence des Cars devra, l’espace de quelques mois, travailler en tandem avec Philippe Jost, le haut fonctionnaire chargé du chantier de reconstruction de Notre-Dame, auquel la ministre de la Culture, Rachida Dati, a confié vendredi la mission de «réorganiser en profondeur le musée».

Cette semaine, des sénateurs vont par ailleurs mener des auditions, afin de poursuivre leur quête de réponses sur les dysfonctionnements du musée, après avoir pris connaissance de l’enquête administrative lancée après le cambriolage. Laurence des Cars, à la tête du musée depuis fin 2021, sera questionnée mercredi.

Les premières conclusions de l’enquête administrative ordonnée après le cambriolage avaient notamment pointé, selon Mme Dati, une «sous-estimation chronique» par le musée du risque d’intrusion et de vol, et «un sous-équipement des dispositifs de sécurité». Le Louvre a accueilli 8,7 millions de visiteurs en 2024, parmi lesquels 69% d’étrangers.