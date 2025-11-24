La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
«Pas de Suisse à 10 millions!»: le monde patronal contre le texte

Keystone-SDA

L'initiative de l'UDC "Pas de Suisse à 10 millions!" est en décalage avec la pénurie de main-d'oeuvre et la réalité démographique qui touche le pays. "Nous restons tributaires d'une immigration ciblée en provenance des pays de l'UE", a averti Marco Taddei.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le responsable Suisse romande de l’Union patronale suisse s’est exprimé lundi en ligne lors d’un point presse organisé par asile.ch et le nccr – on the move. «Même si l’ensemble des femmes, des seniors et des jeunes actifs sur le marché travaillaient à plein temps, on ne comblerait pas le manque de personnel», a-t-il déclaré.

Autre invité de ce point presse, Philippe Wanner, démographe à l’Université de Genève, a pointé la situation démographique de la Suisse. «Dès 2050, la population helvétique va diminuer et entrera dans une phase de décroissance. De ce qu’on a pu observer dans certains pays d’Europe de l’Est, c’est une situation plus difficile à gérer».

L’initiative de l’UDC demande que la population résidante permanente de la Suisse ne dépasse pas dix millions de personnes d’ici 2050.

