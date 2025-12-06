A Hawaï, les spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea

Keystone-SDA

Sa lave est projetée à plus de 350 mètres de haut: des images spectaculaires du volcan Kilauea, un des plus actifs du monde, en éruption depuis près d'un an dans l'archipel de Hawaï (États-Unis), sont diffusées samedi par l'Institut américain de géophysique (USGS).

1 minute

(Keystone-ATS) Le volcan américain connaît son 38e épisode de jaillissement de lave depuis décembre dernier, quand il est entré en éruption.

L’épisode actuel a débuté samedi matin «autour de 08h45», heure locale, et «trois bouches produisent actuellement des fontaines» de lave, les plus hautes s’élevant à près de 370 mètres de haut, selon l’USGS.

«Ce triple jaillissement est un événement extrêmement rare et c’est la première fois qu’il est observé au cours de cette éruption», souligne-t-il.

«De la lave et de la pierre ponce ont détruit juste avant 10 heures du matin» une des caméras qui diffusent des images en direct du volcan «depuis l’intérieur de la zone fermée», précise l’institut.

L’USGS estime qu’il «pourrait s’agir d’un autre épisode relativement court, d’une durée de moins de 6-8 heures, comparable au précédent» datant de novembre.

Le Kilauea est resté en éruption de manière quasi continue depuis 1983. Il fait partie des six volcans actifs de Hawaï, avec notamment le Mauna Loa, le plus gros au monde.

Même plus petit, le Kilauea est plus actif et est un site très prisé des touristes pour ses éruptions de lave spectaculaires.