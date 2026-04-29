A Yverdon-les-Bains, la Maison d’Ailleurs célèbre son demi-siècle

Keystone-SDA

La Maison d'Ailleurs, musée yverdonnois de la science-fiction, célèbre ce week-end son demi-siècle d'existence. Pour marquer cette étape, une chasse au trésor, des ateliers de bricolage, des contes fantastiques, un ciné-concert et des visites guidées en compagnie du comédien Bertrand Tappy se succéderont samedi et dimanche.

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(Keystone-ATS) L’histoire de la Maison d’Ailleurs commence en 1976, année où l’écrivain français Pierre Versins lègue à la ville son imposante collection de documents de science-fiction. «Maison» fait alors référence à l’appartement de la rue du Four mis à disposition du donateur pour sa collection, et «Ailleurs» au fanzine français consacré à la science-fiction qu’il a contribué à lancer en 1957.

La Maison d’Ailleurs devient véritablement un musée lorsqu’elle investit en 1991 ses locaux actuels, les anciennes prisons de la ville. Plusieurs directeurs se succéderont à sa tête, dont Patrick Gyger (1999-2010), Marc Atallah (2011-2024) puis Frédéric Jaccaud.

A l’occasion de cet anniversaire, le musée ouvre gratuitement ses portes. Et durant tout le week-end, l’Espace Jules Verne accueille une brocante où seront vendus à prix réduit d’anciennes affiches, livres et objets de la Maison d’Ailleurs.