ABB relève en grande partie ses objectifs pour 2025

Keystone-SDA

Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB a relevé mardi ses ambitions pour 2025. La direction se dit concentrée sur de futures acquisitions et compte récompenser davantage ses actionnaires.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «L’objectif de marge Ebita opérationnelle a été revu à la hausse à 18-22%, contre 16-19% auparavant. Aussi, l’objectif de Roce (rentabilité des capitaux investis) a été relevé à plus de 20%, contre 18% précédemment», indique un communiqué.

Les objectifs de croissance du chiffre d’affaires ont été par contre confirmés à 5-7%. L’objectif de conversion du flux de trésorerie disponible en résultat net est révisé à plus de 95% «afin de refléter la forte croissance attendue».

ABB dit se concentrer sur de petites et moyennes acquisitions. De plus grandes acquisitions sont également envisagées. Par ailleurs, 4,5% à 5% des ventes seront investies dans la recherche et le développement.

Concernant le dividende, la direction entend continuer à le verser en hausse.

Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 9,08 milliards de dollars, en hausse de 11%, selon le rapport trimestriel publié mi-octobre. Le résultat opérationnel (Ebita) s’est amélioré de 12% à 1,74 milliard, pour une marge afférente de 19,2%, après 19,0%. Le bénéfice net a lui bondi à 1,21 milliard (+28%).

