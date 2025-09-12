La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Adoption facilitée pour enfants nés d’un don de sperme en Suisse

Keystone-SDA

Les enfants issus d'un don de sperme pourront être plus facilement adoptés par le conjoint ou le partenaire. Le Conseil fédéral a transmis vendredi au Parlement un projet de modification du code civil en ce sens.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les enfants nés grâce à d’autres méthodes de procréation médicalement assistées autorisées à l’étranger, y compris la gestation par autrui, sont également concernés. Les règles en vigueur en matière d’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire ne sont pas adaptées à de tels cas de figure.

La modification vise les cas où l’enfant vit avec son parent légal et le parent d’intention dès sa naissance. Elle doit permettre de les protéger pleinement sur le plan juridique.

Le Conseil fédéral propose de renoncer à l’exigence d’un lien nourricier d’un an avec le parent d’intention. En effet, l’enfant qui naît au sein d’un couple faisant ménage commun vit dès sa naissance avec le parent légal et le parent d’intention.

