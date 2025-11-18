Affaire Epstein: les députés votent la publication de documents

Keystone-SDA

La Chambre américaine des représentants a voté mardi à la quasi unanimité en faveur de la publication du dossier d'enquête des autorités sur le criminel sexuel Jeffrey Epstein, malgré les pressions de Donald Trump sur sa majorité pour ne pas organiser ce vote.

1 minute

(Keystone-ATS) Face aux défections dans son camp, le président avait fait volte-face dimanche et déclaré soutenir cette proposition de loi qui se dirige à présent vers le Sénat, sans certitude cependant qu’un vote n’y soit même organisé par le chef républicain de la majorité.