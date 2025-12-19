La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Affaire Haenel: la suite du procès en appel renvoyée au 23 janvier

Keystone-SDA

La cour d'appel de Paris a remis vendredi au 23 janvier la suite du procès en appel du cinéaste Christophe Ruggia. Il est jugé à Paris pour agressions sexuelles sur l'actrice Adèle Haenel entre ses 12 et 14 ans.

1 minute

(Keystone-ATS) A 20h00, la cour avait seulement eu le temps de procéder à l’interrogatoire laborieux du réalisateur de 60 ans, tandis qu’Adèle Haenel trépignait sur le banc de la partie civile, alors que le dossier n’était audiencé que sur une après-midi.

