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Agressions sexuelles: une étude souligne leur impact à long terme

Keystone-SDA

Les conséquences d'une agression sexuelle perdurent bien au-delà de la phase aiguë, selon une vaste étude multicentrique menée entre 2022 et 2024 dans des hôpitaux romands. Des troubles psychiques, somatiques et sexuels sont encore présents un an après les faits.

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(Keystone-ATS) Coordonnée par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en partenariat avec le CHUV, l’Hôpital du Valais et cinq hôpitaux vaudois, cette recherche constitue la seconde phase d’un projet lancé après une étude rétrospective (2018–2021). Ses résultats ont été présentés mercredi aux HUG.

Les chiffres sont alarmants: un an après l’agression, 57% des participants souffrent encore d’anxiété significative, 71% de dépression, et 68% présentent un trouble de stress post-traumatique probable.

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