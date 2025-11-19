La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Air Zermatt a dû intervenir de nuit pour sauver un randonneur

Keystone-SDA

Un randonneur a été sauvé dans des circonstances exceptionnelles, dans la nuit de mardi à mercredi par un équipage d'Air Zermatt. Le jeune homme s'était rendu à Zermatt tard dans la nuit, afin de rejoindre la cabane Hörnli à 3260 mètres d'altitude, au pied du Cervin.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’homme est arrivé à Zermatt peu avant 22h00 et s’est mis en route malgré l’obscurité et les conditions hivernales. Après avoir rejoint Stafelalp, il a décidé de poursuivre son ascension en direction du Cervin, avec l’objectif d’atteindre le sommet du Hörnli. L’objectif était de passer la nuit à la cabane éponyme, explique un communiqué d’Air Zermatt diffusé mercredi.

Le randonneur a alors rencontré de la neige profonde et a fait demi-tour. Il s’est mis à glisser de plus en plus dans la descente, ne parvenant plus à se remettre debout sur le terrain escarpé. Il a alors appelé les secours.

Un équipage d’Air Zermatt et un sauveteur de l’organisation cantonale valaisanne des secours (OCVS) ont pu rejoindre le marcheur imprudent et le ramener, sain et sauf, à Zermatt. Son âge et sa nationalité n’ont pas été communiqués.

