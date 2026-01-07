Allemagne: pas assez de baisse des émissions de CO2 en 2025

Keystone-SDA

La baisse des émissions de gaz à effet de serre en Allemagne a ralenti en 2025, ce qui peut mettre en péril les objectifs climatiques de la première économie européenne, selon des experts. Le pays a réduit de 1,5% ses émissions en 2025, à 640 millions de tonnes.

(Keystone-ATS) C’est trop lent, préviennent les experts dans l’étude annuelle d’Agora Energiewende, publiée mercredi. «Si la tendance se maintient, l’objectif climatique pour 2030» de réduire les émissions de 65% par rapport à 1990 «est menacé». D’autant que, selon cette source, la crise industrielle allemande est davantage responsable de la modeste baisse des émissions que des changements structurels dans l’économie.

Pour 2025, l’Allemagne reste dans les clous fixés par la loi, «mais la protection du climat perd de la vitesse», estime Agora Energiewende. Les rejets de gaz à effet de serre avaient en effet chuté de 3% en 2024 par rapport à l’année précédente et d’environ 10% en 2023.

Or, dès cette année et jusqu’en 2030, Berlin va devoir accélérer: il faudra économiser en moyenne 36 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an, soit 4 fois plus qu’en 2025.

Bâtiments et transports

L’an passé, de bons signaux ont semblé émaner de l’industrie, particulièrement énergivore, avec des émissions de CO2 qui ont dégringolé de 7,2%. Mais cela n’est dû qu’à la diminution de la production à cause d’une «demande faible et des marchés mondiaux tendus», notamment dans la chimie et la construction de machines.

Agora Energiewende déplore que, de la crise sanitaire en 2020 aux droits de douane américains en 2025, la réduction des émissions soit «en grande partie liée aux crises» et non à des moyens de production plus propres.

Mauvais élèves de la transition énergétique, les bâtiments et les transports ont quant à eux davantage pollué à cause des températures plus froides et de la hausse des ventes des carburants.

La baisse des investissements a «freiné la reprise économique et la transition vers une production climatiquement neutre», ajoute l’étude. Celle-ci relève néanmoins la part grandissante des renouvelables dans la demande d’électricité, grâce à un ensoleillement record en 2025.

«Les efforts des dernières années portent leurs fruits», estiment les auteurs.

Le gouvernement doit organiser un «soutien ciblé pour les pompes à chaleur et les voitures électriques» et réviser rapidement la loi sur les énergies renouvelables et celle sur l’énergie des bâtiments, demande entre autres Agora Energiewende.