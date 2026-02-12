Altercation entre jeunes à Neuchâtel: un mineur blessé

Keystone-SDA

Une altercation, opposant une dizaine de jeunes des régions de Neuchâtel et de Fribourg, a eu lieu mercredi vers 17h00 à Neuchâtel. Un mineur, domicilié dans le canton, a été blessé à une main avec un objet tranchant.

1 minute

(Keystone-ATS) La victime a été transférée au CHUV pour y recevoir des soins. «Le pronostic vital du mineur neuchâtelois n’est pas engagé», a indiqué jeudi la police neuchâteloise.

En arrivant sur place dans le quartier de Monruz, la police a dû sécuriser les lieux et a recueilli les premiers témoignages. Le commissariat Intégrité corporelle et sexuelle de la police judiciaire procède actuellement à l’audition des différents protagonistes et à l’analyse des circonstances de l’altercation.