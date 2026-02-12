La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Altercation entre jeunes à Neuchâtel: un mineur blessé

Keystone-SDA

Une altercation, opposant une dizaine de jeunes des régions de Neuchâtel et de Fribourg, a eu lieu mercredi vers 17h00 à Neuchâtel. Un mineur, domicilié dans le canton, a été blessé à une main avec un objet tranchant.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La victime a été transférée au CHUV pour y recevoir des soins. «Le pronostic vital du mineur neuchâtelois n’est pas engagé», a indiqué jeudi la police neuchâteloise.

En arrivant sur place dans le quartier de Monruz, la police a dû sécuriser les lieux et a recueilli les premiers témoignages. Le commissariat Intégrité corporelle et sexuelle de la police judiciaire procède actuellement à l’audition des différents protagonistes et à l’analyse des circonstances de l’altercation.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision