Altercation et vols près de la gare de Bienne

Keystone-SDA

Plusieurs vols ont été commis mardi à la place de la Gare, à Bienne, avant qu'une altercation n'éclate dans un fast-food. Deux hommes ont été interpellés.

(Keystone-ATS) La police cantonale bernoise a d’abord été alertée mardi vers 18h50 d’un vol à l’étalage dans un magasin d’alimentation de la place de la Gare. Vers 18h55, un second appel a fait état d’un vol dans un kiosque, également près de la gare, faisant état d’une personne légèrement blessée, indique mercredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Une heure plus tard, une altercation entre plusieurs personnes a éclaté dans un fast-food. Selon les premiers éléments, l’une des personnes impliquées aurait sorti une arme blanche. Ces trois faits divers se sont déroulés à la place de la Gare.

La police a interpellé un premier homme sur les lieux, alors qu’un autre a pris la fuite.

Les policiers ont ensuite pu interpeller un second homme, soupçonné d’être lié aux deux vols et à l’altercation. Il a opposé une forte résistance et blessé légèrement un policier.

Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public régional Jura bernois-Seeland. Elle devra notamment faire la lumière sur l’implication et le rôle exact des deux personnes interpellées.