Attaque russe sur Kiev: le bilan s’alourdit

Keystone-SDA

Le bilan de l’attaque russe massive contre Kiev est monté à six morts, ont indiqué vendredi les autorités, contre quatre précédemment, avec plus d’une vingtaine de blessés. Des immeubles résidentiels, des infrastructures civiles et une ambassade ont été visés.

(Keystone-ATS) «Le bilan des bombardements russes sur la capitale s’élève désormais à six morts», a annoncé le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Ce total a été confirmé par le chef de l’administration militaire, Timour Tkatchenko.

Selon ce dernier, la Russie a frappé «des immeubles résidentiels, presque dans chaque district». Huit des dix districts de la ville ont été visés par les frappes, selon les secours.

L’ambassade azerbaïdjanaise a également été touchée, poussant Bakou a convoqué l’ambassadeur russe.

Zelensky dénonce une attaque calculée

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part évoqué une «attaque calculée pour causer un maximum de dommages à la population et de dégâts aux infrastructures civiles». Environ 430 drones et 18 missiles ont été utilisés, a précisé le chef d’État.

Au moins deux personnes ont par ailleurs été tuées et sept autres blessées, vendredi, dans une attaque de drones russes sur un marché à Tchornomorsk, ville située près du port d’Odessa (sud), selon une information du gouverneur régional Oleg Kiper sur Telegram.

Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l’Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe.