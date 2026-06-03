Au moins 21 morts dans l’incendie d’un hôtel à New Delhi

Keystone-SDA

Au moins 21 personnes sont décédées mercredi dans l'incendie qui s'est déclaré dans la matinée dans un hôtel de la capitale indienne New Delhi, a annoncé la police locale. Les causes du sinistre ne sont pas connues dans l'immédiat.

1 minute

(Keystone-ATS) Plus de 40 personnes ont également été blessées et hospitalisées, a ajouté la police en précisant que le sinistre avait été maîtrisé. «Les opérations de secours et de recherches sont toujours en cours, tous les services concernés restent déployés sur le terrain pour porter assistance aux victimes», a-t-elle poursuivi dans un communiqué.

La police n’a donné aucune précision sur les causes de l’incendie qui a détruit le Flourish Stay, un bed-and-breakfast bon marché situé dans la partie sud de la mégapole de 30 millions d’habitants.

Plusieurs des morts sont des ressortissants de pays africains venus en Inde pour un traitement médical, ont rapporté des médias locaux. «Toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu un proche», a réagi le Premier ministre Narendra Modi sur son compte X, qualifiant l’incendie de «tragique».

Les incendies en Inde sont fréquents, en raison d’infrastructures en piteux état et de normes de sécurité et d’évacuation pas toujours appliquées. En mars dernier, un incendie provoqué par un court-circuit électrique a causé la mort d’autre moins dix patients d’un hôpital de la ville de Cuttack, dans l’est de l’Inde.