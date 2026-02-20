Autriche sous la neige: deux morts ert trafic perturbé

D'importantes chutes de neige ont fait deux morts en Autriche vendredi, provoquant aussi des coupures d'électricité et des perturbations dans les transports, avec la fermeture de tronçons autoroutiers et l'interruption temporaire du trafic à l'aéroport de Vienne.

(Keystone-ATS) «Un homme de 53 ans a été écrasé» par une déneigeuse tombée dans les escaliers «d’un complexe résidentiel» à Linz (nord), a expliqué la police autrichienne dans un communiqué.

Un skieur allemand a été emporté par une avalanche et a perdu la vie dans le Tyrol, selon l’agence APA, qui cite la police locale.

Jusqu’à 40 centimètres de neige sont tombés depuis jeudi en Autriche, un pays situé largement dans les Alpes.

L’agence météorologique nationale GeoSphere a placé le sud-est, autour de la ville de Graz, en zone d’alerte orange.

«Le danger d’avalanches reste à surveiller dans tous les massifs montagneux au cours des prochains jours et sera en grande partie marqué à fort», a-t-elle écrit sur son site internet.

Aéroport de Vienne: reprise du trafic

De nombreuses coulées de neige ont déjà été constatées.

Interrompu toute la matinée, le trafic aérien à destination et en provenance de Vienne a repris en milieu de journée.

La rocade extérieure de la capitale (A21) a été fermée plusieurs heures et «d’autres tronçons d’autoroute ont dû être temporairement rendus inaccessibles en raison de congères, de camions immobilisés et d’une visibilité réduite», a expliqué l’association d’automobilistes ÖAMTC sur son site internet.

Des coupures d’électricité ont été recensées dans plusieurs régions du sud et de l’est de l’Autriche, dont celle de Styrie, où 30’000 foyers sont concernés, selon les opérateurs locaux.

Et en Slovénie voisine, ce sont 40’000 foyers qui ont également été touchés. Selon les médias locaux, le pays enregistre aussi de fortes perturbations dans le nord-est.